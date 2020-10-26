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    Грип атакує киян: за тиждень понад 10 тис. хворих

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    У Києві за минулий тиждень на грип і ГРВІ захворіли 5849 дорослих - Грип атакує киян: за тиждень понад 10 тис. хворих
    У Києві за минулий тиждень на грип і ГРВІ захворіли 5849 дорослих

    Захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 33,6% у порівнянні з попереднім тижнем

    У Києві за 43 тиждень 2020 року зареєстровано 10804 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 51,4%. Наразі показник захворюваності становить 364,1.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 33,6% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4955 (зростання на 22,7%), дорослих – 5849 (зростання на 44,5%).

    У структурі захворюваності діти становлять 45,9%, а на попередньому тижні – 49,9%. Серед школярів захворюваність зросла на 18,6% – зареєстровано 2492 випадки.

    До медичних закладів за 43 тиждень госпіталізовано 35 осіб, із них 14 – діти.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      348924
    • Хворіють
      199923
    • Одужали
      142537
    • Померли
      6464

    За минулу добу, 25 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 308 осіб. Це на 51 людину менше, ніж за попередню добу (за добу 24 жовтня було 359 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 34362 випадки захворювання на Covid-19.

    Київ грип кияни коронавірус
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