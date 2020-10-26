МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19



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За минулу добу в Україні зареєстровано 5426 нових випадків захворювання на коронавірус

Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Харківській, Одеській, Житомирській, Львівській та Чернівецькій областях

В Україні за минулу добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Харківській, Одеській, Житомирській, Львівській та Чернівецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована: у Харківській області – 478, в Одеській області – 348, у Житомирській області – 345, у Львівській області – 335, у Чернівецькій області – 323», – розповів Степанов.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 9 401 випадок;

Волинська область — 12 403 випадки;

Дніпропетровська область — 13 144 випадки;

Донецька область — 8 701 випадок;

Житомирська область — 12 533 випадки;

Закарпатська область — 13 144 випадки;

Запорізька область — 8 132 випадки;

Івано-Франківська область — 18 590 випадків;

Кіровоградська область — 2 114 випадків;

м. Київ — 34 362 випадки;

Київська область — 14 845 випадків;

Львівська область — 27 608 випадків;

Луганська область — 3 233 випадки;

Миколаївська область — 7 069 випадків;

Одеська область — 22 179 випадків;

Полтавська область — 8 056 випадків;

Рівненська область — 17 730 випадків;

Сумська область — 10 605 випадків;

Тернопільська область — 19 261 випадок;

Харківська область — 33 250 випадків;

Херсонська область — 3 236 випадків;

Хмельницька область — 13 482 випадки;

Чернівецька область — 19 728 випадків;

Черкаська область — 8 147 випадків;

Чернігівська область — 7 971 випадок.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.