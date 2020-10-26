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    МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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    За минулу добу в Україні зареєстровано 5426 нових випадків захворювання на коронавірус - МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    За минулу добу в Україні зареєстровано 5426 нових випадків захворювання на коронавірус

    Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Харківській, Одеській, Житомирській, Львівській та Чернівецькій областях

    В Україні за минулу добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Харківській, Одеській, Житомирській, Львівській та Чернівецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована: у Харківській області – 478, в Одеській області – 348, у Житомирській області – 345, у Львівській області – 335, у Чернівецькій області – 323», – розповів Степанов.

    Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область — 9 401 випадок;
    • Волинська область — 12 403 випадки;
    • Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
    • Донецька область — 8 701 випадок;
    • Житомирська область — 12 533 випадки;
    • Закарпатська область — 13 144 випадки;
    • Запорізька область — 8 132 випадки;
    • Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
    • Кіровоградська область — 2 114 випадків;
    • м. Київ — 34 362 випадки;
    • Київська область — 14 845 випадків;
    • Львівська область — 27 608 випадків;
    • Луганська область — 3 233 випадки;
    • Миколаївська область — 7 069 випадків;
    • Одеська область — 22 179 випадків;
    • Полтавська область — 8 056 випадків;
    • Рівненська область — 17 730 випадків;
    • Сумська область — 10 605 випадків;
    • Тернопільська область — 19 261 випадок;
    • Харківська область — 33 250 випадків;
    • Херсонська область — 3 236 випадків;
    • Хмельницька область — 13 482 випадки;
    • Чернівецька область — 19 728 випадків;
    • Черкаська область — 8 147 випадків;
    • Чернігівська область — 7 971 випадок.

    Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.

    Київ міністр Волинська область Запорізька область Максим Степанов коронавірус
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