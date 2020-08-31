Голова парламенту Грузії самоізолювався через коронавірус в охоронця



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Голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе перебуває на самоізоліціі Фото: radiotavisupleba. ge

Згідно з протоколом безпеки, спікер і члени його сім'ї також пройшли ПЛР-тестування

Голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе перебуває на самоізоліціі після того, як його охоронець отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Про це повідомляє Radio Tavisupleba з посиланням на пресслужбу парламенту.

«Інфекцію коронавірусу підтвердили в охороні глави парламенту Грузії. Згідно з протоколом безпеки, спікер і члени його сім'ї також пройшли ПЛР-тестування», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Талаквадзе отримав негативний результат тесту і перейшов на самоізоляцію.

З початку пандемії в Грузії новий тип коронавірусу підтвердили у 1 469 осіб. Із них 19 — померли від ускладнень захворювання, тоді як 1 221 — вилікувалися.