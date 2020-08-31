  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Голова парламенту Грузії самоізолювався через коронавірус в охоронця

    • Розсилка
    Голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе перебуває на самоізоліціі - Голова парламенту Грузії самоізолювався через коронавірус в охоронця
    Голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе перебуває на самоізоліціі
    Фото: radiotavisupleba. ge

    Згідно з протоколом безпеки, спікер і члени його сім'ї також пройшли ПЛР-тестування

    Голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе перебуває на самоізоліціі після того, як його охоронець отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

    Про це повідомляє Radio Tavisupleba з посиланням на пресслужбу парламенту.

    «Інфекцію коронавірусу підтвердили в охороні глави парламенту Грузії. Згідно з протоколом безпеки, спікер і члени його сім'ї також пройшли ПЛР-тестування», — йдеться в повідомленні.

    Уточнюється, що Талаквадзе отримав негативний результат тесту і перейшов на самоізоляцію.

    З початку пандемії в Грузії новий тип коронавірусу підтвердили у 1 469 осіб. Із них 19 — померли від ускладнень захворювання, тоді як 1 221 — вилікувалися.

    коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ