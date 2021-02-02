Голова райсуду звернувся до Вищої ради правосуддя і генпрокурора через 37 грн штрафу

Голову суду насторожив штраф за порушення ПДР і невідомий «благодійник», який його оплатив

Голова Новоушицького районного суду Хмельницької області Олександр Яцина повідомив про втручання в діяльність судді з боку патрульних Львівської області.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист судді від 26 січня на адресу голови Вищої ради правосуддя і генпрокурору.

За словами служителя Феміди, 22 січня 2021 року він зайшов у «Приват-24», де прочитав повідомлення про оформлення на нього штрафу за порушення правил дорожнього руху. Протокол 16 січня оформили працівники поліції Стрия Львівської області, а сума штрафу становила 37 грн. Після перегляду повідомлення система «Приват-24» пропонувала судді сплатити штраф або натиснути кнопку «скасувати».

«Одразу зателефонувавши до Приватбанку, довідався, що таке повідомлення сформовано Національною поліцією. Тому варто звертатися до останньої за роз’ясненням. При цьому оператор банку повідомив, що штраф сплачено 18 січня 2021 року, але не з моїх рахунків, з іншого невідомого джерела», - наголосив суддя.

Він додав, що 16 січня перебував вдома із сім’єю і нікуди не виїжджав. Також 18 січня не здійснював жодних банківських операцій.

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«Тобто мене притягнуто до адміністративної відповідальності працівниками поліції за діяння, яке не вчиняв. Разом з тим представлено це таким чином нібито я накладене стягнення виконав», - зробив висновок суддя Олександр Яцина.