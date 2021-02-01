В Ізраїлі продовжили третій локдаун

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон буде закритий ще на один тиждень

Кабінет Міністрів Ізраїлю вирішив продовжити третій загальнонаціональний локдаун до 7 години ранку п'ятниці. Рішення було ухвалене у неділю ввечері.

Про це повідомляє Haaretz.

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон буде закритий ще на один тиждень, а сухопутні кордони Ізраїлю - до півночі вівторка.

Поточна загальнонаціональна ізоляція завершувалася у неділю опівночі.

Крім того, Кнесет ухвалив закон, який у два рази збільшує штрафи для тих, хто порушує карантинні правила, введені у зв'язку із пандемією Covid-19.

За інформацією Times of Israel, тепер порушникам карантину загрожує штраф у розмірі 10 тис. шекелів, що приблизно становить 3 тис. доларів.

Уряд знову збереться в середу, щоб обговорити план виходу з карантину.

Прем'єр Біньямін Нетаніягу повідомив, що через тиждень до Ізраїлю надійде ще близько мільйона доз вакцини. Глава Кабміну закликав людей у віці 50 років і старше пройти вакцинацію, а широку громадськість - дотримуватися рекомендацій щодо захисту від Covid-19.