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    В Ізраїлі продовжили третій локдаун

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    В Ізраїлі продовжили третій локдаун - В Ізраїлі продовжили третій локдаун
    В Ізраїлі продовжили третій локдаун

    Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон буде закритий ще на один тиждень

    Кабінет Міністрів Ізраїлю вирішив продовжити третій загальнонаціональний локдаун до 7 години ранку п'ятниці. Рішення було ухвалене у неділю ввечері.

    Про це повідомляє Haaretz.

    Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон буде закритий ще на один тиждень, а сухопутні кордони Ізраїлю - до півночі вівторка.

    Поточна загальнонаціональна ізоляція завершувалася у неділю опівночі.

    Крім того, Кнесет ухвалив закон, який у два рази збільшує штрафи для тих, хто порушує карантинні правила, введені у зв'язку із пандемією Covid-19.

    За інформацією Times of Israel, тепер порушникам карантину загрожує штраф у розмірі 10 тис. шекелів, що приблизно становить 3 тис. доларів.

    Уряд знову збереться в середу, щоб обговорити план виходу з карантину.

    Прем'єр Біньямін Нетаніягу повідомив, що через тиждень до Ізраїлю надійде ще близько мільйона доз вакцини. Глава Кабміну закликав людей у віці 50 років і старше пройти вакцинацію, а широку громадськість - дотримуватися рекомендацій щодо захисту від Covid-19.

    Теги: закон штраф аеропорт
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