В Одесі у пункті обігріву на Куликовому полі молодики побили бездомних

До пункту обігріву ввірвалися четверо молодих людей, які почали бити бездомних і псувати майно

В Одесі неприємний інцидент стався у ніч на 28 січня у пункті обігріву на Куликовому полі. Про це пише «Думська».

За словами Федора Герасимова, керівника громадської організації «Нове життя», з ініціативи якої встановлено пункт обігріву, молоді люди з матом і погрозами навідалися у приміщення о третій годині ночі.

«Це діти багатих батьків з манією величі, їм років по 20. Таким чином, шляхом приниження слабких, вони просто морально добивають таких людей і самостверджуються. Вони чомусь не хочуть поїхати на фронт, щоб там самоствердитися, а вибирають ось такі методи. Для нас це не стало якимось сюрпризом, тому що такі інциденти у нас відбуваються щороку», – каже громадський працівник.

Волонтери пункту швидко відреагували на те, що відбувається і викликали на місце співробітників «Муніципальної варти» і поліцейських. Побачивши правоохоронців, хлопці спробували сховатися, але марно – у кілометрі від пошкоджених наметів їх спіймали.

За словами Федора Герасимова, поліцейські запропонували волонтерам написати заяву за фактом нападу. Однак виявилося, що зробити це можна тільки у відділенні.

«Наші волонтери не могли залишити пункт обігріву. А оскільки скарги на цих хлопців немає, їх просто відпустили додому. Як штраф виписувати або протокол складати, так все на місці можна, а ось заяву не можна. Поліція створила всі умови, щоб заяви не було», – впевнений Герасимов.

Нагадаємо, що на Одещині розгорнули пункти обігріву та харчування.