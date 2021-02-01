«Кричав і лаявся матом». Тернопільська вчителька засудила школяра за булінг

Вчителька намагалася зупинити свавілля, неодноразово скаржилася дирекції та батькам, але результатів це не дало

У судовому засіданні матір школяра своєї провини не визнала

Штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

Як інформує tenews.org.ua, у селі Борщівка Лановецького району восьмикласник місцевої школи неодноразово зривав уроки зухвалою поведінкою.

Педагог намагався зупинити свавілля, закликав учня бути чемним, неодноразово скаржився дирекції та батькам, але результатів це не дало. Врешті решт, дирекція школи звернулася до правоохоронців.

Далі у справу втрутилися працівники ювенальної превенції. У листопаді минулого року за цим фактом було задокументовано адміністративне правопорушення вчинене неповнолітньою особою, про що згодом повідомили поліцейські Тернопільщини.

Інформація про цей випадок набула розголосу по всій Україні, адже педагоги вкрай рідко звертаються за допомогою до правоохоронців у подібних ситуаціях.

Матеріали справи направили на розгляд до суду.

У судовому засіданні матір школяра своєї провини не визнала. Вона пояснила, що вчителі неодноразово повідомляли про порушення її сином дисципліни на уроках. Втім, жінка вважає, що діянь булінгу її син не вчиняв, він не ображав вчительку, лише порушував дисципліну на уроці.

Досліджуючи матеріали справи, суд розглянув протокол про адмінпорушення, складений працівниками поліції, заяву директора школи, заяву вчителя української мови до директора школи, пояснення очевидців тощо.

У результаті розгляду Лановецький районний суд прийшов до висновку, що в діях школяра все ж таки вбачається правопорушення, передбачене ч.3 ст. 173-4 КУпроАП, за ознаками булінгу (цькування).

Як зазначається у матеріалах справи, під час навчального процесу в період з 1 вересня по 11 листопада 2020 року школяр вчиняв булінг (цькування), який полягав у психологічному насильстві (лайка, образи) щодо вчителя української мови, а саме: виражався систематично нецензурними словами, порушував дисципліну, чим заподіяв шкоди психологічному здоров`ю вчителя.

У підсумку суддя Лановецького районного суду Радосюк А. В. постановив визнати винною матір школяра у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 173-4 КупроАП і накласти на неї штраф у розмірі 850 гривень.

Окрім того жінка в дохід держави має сплатити судовий збір в розмірі 420 гривень.