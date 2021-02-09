Керівник Національної спілки журналістів спочатку кинувся захищати канали Медведчука, а тепер опам'ятався

Очільник НСЖУ зазначив, що захист каналів був «персональною позицією»

У вівторок, 9 лютого, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, який раніше розкритикував санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik, кардинально змінив свою позицію. Своє нове бачення він виклав у мережі Facebook.

«Оскільки ситуація з одномоментною забороною трьох телеканалів в Україні є безпрецедентною, тому моя оперативна заява та публічні коментарі щодо події, висловлені 2-3 лютого, були персональною позицією як керівника великого журналістського об’єднання. І вони грунтувалися на усталеній практиці захисту прав журналістів та зареєстрованих українських ЗМІ. Але наступні дні засвідчили, що серед членів Спілки є різні погляди на закриття конкретних телеканалів», – пояснив Томіленко.

Очільник НСЖУ повідомив, що на засіданні Секретаріату ухвалили заяву, яка є офіційною позицією спілки. У новій заяві йдеться, що право держави в законний спосіб захищати інформаційний простір від фейків і пропаганди незаперечне, тим більш – в умовах гібридної війни, розв’язаної проти України.

«НСЖУ не захищає редакційної політики жодних медіа, зокрема й «телеканалів Медведчука», а виступає за дотримання гарантованих законом прав українських ЗМІ та українських журналістів, тому висловлює стурбованість позасудовим застосуванням обмежувальних заходів», – ідеться в заяві.

Рашіше Сергій Томіленко писав, що позбавлення без суду «багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію – це наступ на свободу слова».

Його позицію розкритикували в медіасередовищі. Зокрема 8 лютого чернівецькі члени НСЖУ зауважили, що заява Томіленка щодо блокування телеканалів, «викликала подив». Чернівецька спілка журналістів вважає рішення РНБО про блокування телеканалів «запізнілим», а самі ж телеканали називає у своїй заяві «рупором Кремля в Україні».

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Санкції проти Козака та записаних на нього телеканалів запроваджені на п’ять років.