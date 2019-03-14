Нацрада позапланово перевірить п'ять телеканалів



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Мовники порушили правила мовлення у День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перевірить 5 телеканалів на дотримання правил мовлення у День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як зазначається, Нацрада призначила позапланові перевірки ТОВ «Телеканал СТБ» (логотип «С-МоДжливо все!»), ТОВ «ТРК «Наталі» (логотип «Наталі»), ТОВ «Тотвельд» (логотип «Xsport»), ТОВ «Телекомпанія «Телевсесвіт» (логотип «Телевсесвіт») і ТОВ «Ідана Юкрейн» (логотип «Boutiquetv»).

Повідомляється, що 20 лютого, відповідно до указу президента, канали повинні керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.

Однак було зафіксовано, що 20 лютого телеканали «С-Можливо все!», «Наталі», «Xsport» і «Телевсесвіт» не поширювали інформацію про день пам’яті у всьому обсязі, а саме мінімум раз на дві години.

Крім того, виявлено, що в ефірі «Boutiquetv» такої інформації не було упродовж всієї доби, а також о 12:00 не оголошувалась хвилина мовчання із супроводженням звуку метронома і в проміжку часу з 00:00 до 01:02 на екрані мовника не демонструвалася палаюча свічка або відповідне стилізоване зображення.