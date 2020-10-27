Голові фейкової дільничної комісії на Сумщині повідомили про підозру
Голові самопроголошеної дільничної виборчої комісії в селі Соснівка пред'явили підозру за двома статтями
Поліція повідомила про підозру голові самопроголошеної дільничної виборчої комісії в селі Соснівка Сумської області. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
За даними слідчих, частина місцевих жителів були не згодні на приєднання Соснівки до Поповської об'єднаної територіальної громади. У зв'язку з цим вони вирішили самостійно організувати вибори за главу і депутатів Сосновського сільради. При цьому в якості реквізитів фейкова дільниця вказала номер офіційної ДВК - 590 211, і свою адресу. Приміщення під ділянку надав місцевий підприємець.
«Тим самим вони ввели в оману велику частину виборців, які в підсумку так і не змогли реалізувати своє право вибору», – повідомили в МВС.
Голові фейкової комісії повідомили про підозру по ч.3 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) і ч.1 ст.353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання посадової особи) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося 25 жовтня, на Сумщині виявили «самозвану» ДВК.
У той же день поліція закрила фейкову виборчу дільницю.
Читайте також: