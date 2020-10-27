Голові фейкової дільничної комісії на Сумщині повідомили про підозру



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Частина місцевих жителів були не згодні на приєднання Соснівки до Поповської об'єднаної територіальної громади, тому вони вирішили самостійно організувати вибори

Голові самопроголошеної дільничної виборчої комісії в селі Соснівка пред'явили підозру за двома статтями

Поліція повідомила про підозру голові самопроголошеної дільничної виборчої комісії в селі Соснівка Сумської області. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

За даними слідчих, частина місцевих жителів були не згодні на приєднання Соснівки до Поповської об'єднаної територіальної громади. У зв'язку з цим вони вирішили самостійно організувати вибори за главу і депутатів Сосновського сільради. При цьому в якості реквізитів фейкова дільниця вказала номер офіційної ДВК - 590 211, і свою адресу. Приміщення під ділянку надав місцевий підприємець.

«Тим самим вони ввели в оману велику частину виборців, які в підсумку так і не змогли реалізувати своє право вибору», – повідомили в МВС.

Голові фейкової комісії повідомили про підозру по ч.3 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) і ч.1 ст.353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання посадової особи) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося 25 жовтня, на Сумщині виявили «самозвану» ДВК.

У той же день поліція закрила фейкову виборчу дільницю.