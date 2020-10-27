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    Голові фейкової дільничної комісії на Сумщині повідомили про підозру

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    Частина місцевих жителів були не згодні на приєднання Соснівки до Поповської об'єднаної територіальної громади, тому вони вирішили самостійно організувати вибори - Голові фейкової дільничної комісії на Сумщині повідомили про підозру
    Частина місцевих жителів були не згодні на приєднання Соснівки до Поповської об'єднаної територіальної громади, тому вони вирішили самостійно організувати вибори

    Голові самопроголошеної дільничної виборчої комісії в селі Соснівка пред'явили підозру за двома статтями

    Поліція повідомила про підозру голові самопроголошеної дільничної виборчої комісії в селі Соснівка Сумської області. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

    За даними слідчих, частина місцевих жителів були не згодні на приєднання Соснівки до Поповської об'єднаної територіальної громади. У зв'язку з цим вони вирішили самостійно організувати вибори за главу і депутатів Сосновського сільради. При цьому в якості реквізитів фейкова дільниця вказала номер офіційної ДВК - 590 211, і свою адресу. Приміщення під ділянку надав місцевий підприємець.

    «Тим самим вони ввели в оману велику частину виборців, які в підсумку так і не змогли реалізувати своє право вибору», – повідомили в МВС.

    Голові фейкової комісії повідомили про підозру по ч.3 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) і ч.1 ст.353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання посадової особи) Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося 25 жовтня, на Сумщині виявили «самозвану» ДВК.

    У той же день поліція закрила фейкову виборчу дільницю.

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