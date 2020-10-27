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    «Демократична сокира» розпустила осередок під Києвом за змову кандидата зі «слугами»

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    <p>У день виборів проводилося &laquo;опитування Зеленського&raquo;</p> - «Демократична сокира» розпустила осередок під Києвом за змову кандидата зі «слугами»

    У день виборів проводилося «опитування Зеленського»

    Кандидат від «Демократичної сокири» у Броварах поставив під загрозу репутацію партії

    Політична партія «Демократична сокира» заявила про ліквідацію свого броварського осередку у повному складі. Як відомо, броварський осередок «Демсокири» брав участь у місцевих виборах, що відбулись 25 жовтня.

    Причина розпуску осередку полягає у тому, що один із кандидатів від цієї партії є директором підприємства, що отримало замовлення на проведення «злочинного опитування Зеленського».

    Кандидат заключив угоду вже після висування від «Демократичної сокири» і не повідомив керівництво партії про це.

    Цим він, на думку керівництва партії, порушив всі моральні принципи політсили і поставив під загрозу репутацію «Демократичної сокири».

    Політсила проводить службове розслідування.

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    Як відомо, спостерігачі ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського.

    Зазначимо. що натомість у провладній партії задоволені проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.

    Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського»

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