«Демократична сокира» розпустила осередок під Києвом за змову кандидата зі «слугами»



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У день виборів проводилося «опитування Зеленського»

Кандидат від «Демократичної сокири» у Броварах поставив під загрозу репутацію партії

Політична партія «Демократична сокира» заявила про ліквідацію свого броварського осередку у повному складі. Як відомо, броварський осередок «Демсокири» брав участь у місцевих виборах, що відбулись 25 жовтня.

Причина розпуску осередку полягає у тому, що один із кандидатів від цієї партії є директором підприємства, що отримало замовлення на проведення «злочинного опитування Зеленського».

Кандидат заключив угоду вже після висування від «Демократичної сокири» і не повідомив керівництво партії про це.

Цим він, на думку керівництва партії, порушив всі моральні принципи політсили і поставив під загрозу репутацію «Демократичної сокири».

Політсила проводить службове розслідування.

Як відомо, спостерігачі ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського.

Зазначимо. що натомість у провладній партії задоволені проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.

Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського».