«Демократична сокира» розпустила осередок під Києвом за змову кандидата зі «слугами»
У день виборів проводилося «опитування Зеленського»
Кандидат від «Демократичної сокири» у Броварах поставив під загрозу репутацію партії
Політична партія «Демократична сокира» заявила про ліквідацію свого броварського осередку у повному складі. Як відомо, броварський осередок «Демсокири» брав участь у місцевих виборах, що відбулись 25 жовтня.
Причина розпуску осередку полягає у тому, що один із кандидатів від цієї партії є директором підприємства, що отримало замовлення на проведення «злочинного опитування Зеленського».
Кандидат заключив угоду вже після висування від «Демократичної сокири» і не повідомив керівництво партії про це.
Цим він, на думку керівництва партії, порушив всі моральні принципи політсили і поставив під загрозу репутацію «Демократичної сокири».
Політсила проводить службове розслідування.
Як відомо, спостерігачі ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського.
Зазначимо. що натомість у провладній партії задоволені проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.
Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського».