«Слуга народу» про опитування Зеленського: почнемо зі скорочення депутатів



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Так зване всенародне опитування від президента проводилося біля виборчих дільниць 25 жовтня Фото: Главком

Питання скорочення нардепів, можливо, на горизонті цієї сесії Верховної Ради, яка триватиме до лютого

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що після «всенародного опитування» від президента Володимира Зеленського першим до розгляду візьмуть питання про скорочення кількості депутатів.

«Почнемо зі скорочення кількості народних депутатів. Я думаю, що це питання навіть, можливо, на горизонті цієї сесії Верховної Ради, яка триватиме до лютого. Подивимося, яка в нас буде ситуація з епідемією», — сказав Корнієнко в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

Він зазначив, що з огляду на розповсюдження коронавірусу, парламент насамперед приділятиме увагу найважливішим питанням на кшталт проєкту держбюджету на 2021 рік.

Корнієнко нагадав, що законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо скорочення кількості нардепів до 300 вже отримав висновок Конституційного суду, який визнав його відповідним до закону.

Як відомо, спостерігачі ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського.

Зазначимо. що натомість у провладній партії задоволення проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.

Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського».

Як повідомлялося, до так званого «опитування Зеленського» залучили неповнолітніх. Зокрема на Хмельниччині 11-річна дитина проводила «опитування Зеленського». Поліція наразі розслідує цей випадок.

Депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

Поліція Києва 25 жовтня протягом дня постійно отримувала виклики від киян, які скаржаться на інтерв’юерів опитування «5 питань від президента» Володимира Зеленського.