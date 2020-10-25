Поліція закрила фейкову виборчу дільницю на Сумщині



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Правоохоронці проводять на фейковій ДВК слідчі дії

До організації фейкової виборчої дільниці може бути причетний один із місцевих підприємців

Особи, які у Сумській області організували імітовану дільницю встигли навіть розіслати місцевим жителям запрошення на голосування.

Про це пише видання «Час дій».

Як повідомила старший інспектор відділу комунікації поліції Сумської області Олена Шевченко, інформація про діяльність під час виборів не справжньої ДВК надійшла у вигляді рапорту від працівника поліції, що перебував на місці події.

«Діяльність незаконної виборчої дільниці в с. Соснівка працівники конотопської поліції виявили під час моніторингу в мережі Інтернет подій, пов‘язаних з передвиборчою кампанією, та ситуації щодо організації самостійної Соснівської ОТГ. Деякі жителі села не мали бажання, аби їх село увійшло до складу Попівської ОТГ, тож у селі з цього приводу неоднозначна ситуація», – зазначила Шевченко.

На вказане місце події виїхали працівники Конотопського відділу поліції, слідчого управління ГУНП в області.

Наразі з‘ясовано, що до організації цієї фейкової виборчої дільниці може бути причетний один із місцевих підприємців, проте дана інформація ще уточнюється.

«На даний час на місці події проводяться слідчі дії», – наголосила Шевченко.

За її інформацією, голосування на фейковій ДВК припинено, люди в середину приміщення не допускаються; правоохоронці готуються зайти до приміщення на законних підставах з дозволу прокуратури, щоб продовжити слідчі дії.

«За фактом роботи несправжньої ДВК відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права) ККУ. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк», – підкреслила Шевченко.

На уточнююче питання, як могла статися подібна історія, Шевченко розповіла, що в селі Соснівка всі попередні вибори проходили у центрі населеного пункту у приміщенні місцевого будинку культури. На цей раз зазначене приміщення було визнане непристосованим до проведення місцевих виборів. Тож виборчу дільницю розмістили на краю села у приміщенні сільської лікарської амбулаторії.

«Цим скористалися невідомі особи, які за попередньою змовою між собою, самовільно розмістили в будинку культури так звану додаткову виборчу дільницю, самостійно виготовили виборчу документацію, в тому числі надруковані «власними силами» бюлетені. Місцеві виборці по інерції йшли голосувати до будинку культури, не знаючи, що справжня ДВК розміщена в іншому місці. Поліція встановлює організаторів фейкової ДВК», – розповіла Шевченко.

Правоохоронці встановили, що особи, які організували імітовану дільницю, не тільки встановили передбачені законодавством реквізити, а й розіслали місцевим жителям запрошення на голосування.

Раніше стало відомо, що на Сумщині виявили «самозвану» ДВК..

Також станом на 15 годину поліція відкрила 28 кримінальних справ щодо порушень на виборах.