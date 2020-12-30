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    Головлікар хмельницького інфекційного шпиталю: «Ковідний» пакет діятиме до 1 квітня. Що буде далі, ніхто не знає

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    Інфекційна лікарня одержує за &laquo;ковідним&raquo; пакетом 5 млн грн щомісячно,&nbsp;&ndash; зазначила Піддубна - Головлікар хмельницького інфекційного шпиталю: «Ковідний» пакет діятиме до 1 квітня. Що буде далі, ніхто не знає
    Інфекційна лікарня одержує за «ковідним» пакетом 5 млн грн щомісячно, – зазначила Піддубна
    Фото з відкритих джерел

    «Зараз разом із доплатами реаніматологи отримують на руки 30-32 тис. грн, звичайні лікарі – 20-25 тис.»

    Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна прокоментувала питання своєчасного отримання медиками 300% доплат від Національної служби здоров’я. В інтерв’ю «Главкому» медик зазначила, що таку доплату отримують всі лікарі, які працюють з Covid-19.

    «Інфекційна лікарня одержує вказані доплати від Національної служби здоров’я за так званим «ковідним» пакетом на суму 5 млн грн щомісячно. По 300% доплат отримують усі задіяні медики у лікуванні пацієнтів з коронавірусом; по 150-200% надбавки мають кардіологи, водії, котрі перевозять тіла померлих від «ковіду», спеціалісти, які відповідають за подачу кисню. Якщо після розподілу грошей утворюється певний залишок, його використовуємо на закупівлю ліків», – пояснює Піддубна.

    За словами головної лікарки, «разом із доплатами 300% реаніматологи отримують на руки 30-32 тис. грн у місяць, звичайні лікарі – 20-25 тис. грн, медсестри – 16-18 тис. грн, санітарки – близько 15 тис. грн».

    «До речі, «ковідний» пакет діятиме до 1 квітня 2021 року. Що буде далі, ніхто не знає, у тому числі й Національна служба здоров’я. Припустимо, що епідемія коронавірусу піде на спад, але частина наших приміщень не може ж пустувати, бо є й інші інфекційні захворювання. Інфекційний стаціонар працює цілодобово, як пожежники: сьогодні є спалах, а завтра – немає. Тут важливо втримати на робочих місць фахівців своєї справи», – наголосила лікарка.

    Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: міністр лікар лікарня епідемія карантин робота
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