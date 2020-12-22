  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Прививатися чи ні? Відомий ізраїльський лікар відповів на нові питання про Сovid-19

    • Розсилка
    Ізраїльський лікар Борис Бриль - Прививатися чи ні? Відомий ізраїльський лікар відповів на нові питання про Сovid-19
    Ізраїльський лікар Борис Бриль

    Актуальні поради від Бориса Бриля

    Відомий ізраїльський лікар українського походження Борис Бриль відповів на низку запитань щодо пандемії коронавірусу:

    • Які є вакцини від коронавірусу?
    • Скільки тримаються антитіла до Covid-19?
    • Яку вакцину обрав Ізраїль?
    • Чи потрібно вакцинуватися людям, які вже перехворіли коронавірусом?
    Важливо! Всі поради в Мережі мають рекомендаційний характер. Щодо лікування кожного конкретного випадку потрібно дослухатися призначень вашого лікаря! 

    Як повідомлялося, Держстат порахував померлих від Covid-19 за десять місяців. За січень-жовтень 2020 року від коронавірусу померли 8 350 людей. У 7 954 осіб вірус був ідентифікований, у 396 – неідентифікований.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Померло 232, одужало – 14 020 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 979 506 осіб; одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897, проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

    Читайте також: Ізраїльський лікар про те, чи потрібні антибіотики і КТ при Сovid-19
    Теги: Ізраїль лікар вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies