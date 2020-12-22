Прививатися чи ні? Відомий ізраїльський лікар відповів на нові питання про Сovid-19

Актуальні поради від Бориса Бриля

Відомий ізраїльський лікар українського походження Борис Бриль відповів на низку запитань щодо пандемії коронавірусу:

Які є вакцини від коронавірусу?

Скільки тримаються антитіла до Covid-19?

Яку вакцину обрав Ізраїль?

Чи потрібно вакцинуватися людям, які вже перехворіли коронавірусом?

Важливо! Всі поради в Мережі мають рекомендаційний характер. Щодо лікування кожного конкретного випадку потрібно дослухатися призначень вашого лікаря!

Як повідомлялося, Держстат порахував померлих від Covid-19 за десять місяців. За січень-жовтень 2020 року від коронавірусу померли 8 350 людей. У 7 954 осіб вірус був ідентифікований, у 396 – неідентифікований.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Померло 232, одужало – 14 020 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 979 506 осіб; одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897, проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.