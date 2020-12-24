Головний санітарний лікар оприлюднив кілька порад на різдвяно-новорічні свята

Ляшко радить уникати скупчення людей і не подорожувати

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців уникати скупчення людей під час новорічно-різдвяних свят і за можливості утриматися від подорожей. Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

За словами Ляшка, кожен має почати з самого себе.

«Ми з дружиною, наприклад, по новорічні подарунки приїхали о 9.00 ранку в магазин. Інші подарунки купимо онлайн. Я не поїду до своїх батьків і до батьків дружини. Такі речі може зробити кожен і загалом допомогти нашим медикам - дати їм можливість також відпочити», ─ пояснив головний санлікар.

На його думку, українці відчувають пандемічну втому.

«Коли говорити про нинішній грудень, з урахуванням усього, що ми пережили з березня, то тут не повинні забувати про таку річ, як пандемічна втома. Вона характерна для країн усього світу. Ми могли б заборонити урядовим рішенням ярмарки, новорічні ялинки, але був би жорсткий супротив, і люди могли б не дотримуватися обмежень. Тут головне ─ суспільна відповідальність. Я у неї вірю», ─ зазначив Ляшко.

Водночас він зауважив, що встановлені норми не виконуються: «Коли я через тиждень приїжджаю в Києві у популярний торгово-розважальний центр і бачу, що жодна з норм не виконується. Це безвідповідальне ставлення власника бізнесу. І таких ситуацій у нас велика кількість».

«Саме тому запровадили карантин вихідного дня, і він дозволив «збити зростання епідемічної кривої», ─ наголосив головний санітарний лікар.

«Ми розуміємо, що зараз питання у тому, щоб люди трошки відпочили від пандемічної втоми… Ми закликали усіх свідомо поставитися до різдвяних і новорічних свят. Святкуйте, але все має бути в міру, і після цього ми маємо закритися для того, щоб підготуватися до можливого зростання захворюваностей на грип та ГРВІ, серед яких може бути і коронавірус», ─ указав Ляшко.