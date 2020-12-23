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    Локдаун у Києві: лікар назвав недоліки січневого карантину

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    У січні в Україні буде тритижневий локдаун - Локдаун у Києві: лікар назвав недоліки січневого карантину
    У січні в Україні буде тритижневий локдаун
    Фото з відкритих джерел

    Олег Рубан прогнозує пік захворювання на коронавірус після локдауну

    Пік захворюваності на Covid-19 у Києві очікується у лютому. Про це повідомив очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

    «Коронавірус – це гостра респіраторна вірусна інфекція. Ми будемо спостерігати зростання гострих респіраторних інфекцій, а їх близько 200 збудників, на третій і четвертий тиждень січня. Максимальний пік буде у лютому місяці», – розповів він сайту «Сьогодні».

    За його словами, введення локдауну і карантинних заходів після різдвяних свят – це правильне рішення.

    «Тільки ці заходи потрібно було б вводити на три тижні по всій країні з обмеженням роботи транспорту, тоді б це мало позитивний ефект. А так ми будемо лише спостерігати, контролювати, проводити профілактику захворювання. Основне завдання локдауну в такому вигляді – розвантаження медичних установ», – сказав Рубан.

    Раніше він повідомляв, що основне місце зараження коронавірусом буде в родинах.

    За минулу добу, 22 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1381 людини. Це на 222 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 21 грудня було 1159 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 103663 випадки захворювання на Covid-19.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: Київ епідемія карантин коронавірус
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