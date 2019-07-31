Головою наглядової ради Приватбанку стала Шерон Icкі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр фінансів України Оксана Маркарова привітала новий склад наглядової ради Приватбанку

Шерон Icкі - в минулому міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультант МВФ

31 липня 2019 року на першому засіданні нового складу наглядової ради Приватбанку було обрано її голову, якою стала Шерон Icкі, в минулому міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультант МВФ.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова привітала новий склад наглядової ради та новообраного голову і нагадала про те, що перед ними стоїть дуже складна і відповідальна задача: на базі досягнень попередніх років виконати цілі, закладені в політиці власності та стратегії Приватбанку.

«Відповідно до стратегії розвитку сектору державних банків, яка є політикою власності для державних банків, Приватбанк повинен бути стабілізований, оздоровлений, розвинений і повернутий на ринок шляхом приватизації до 2022 року. І ця амбітна мета випадає для виконання новому складу наглядової ради. Наша задача - зробити роботу банку максимально підзвітною нашим власникам: українським платникам податків, а майбутню приватизацію - максимально прозорою і ефективною», - сказала пані міністр.

«Я пишаюся новим складом наглядової ради, їхньою професійністю та досвідом. Ми розуміємо великі виклики, що стоять перед нами, та впевнені, що подолаємо їх.

Разом із менеджментом банку ми готові продовжувати подальшу якісну трансформацію установи,» – зазначила пані Шерон Іскі.

Нагадаємо, 17 липня 2019 року уряд затвердив склад незалежних членів наглядової ради Приватбанку з претендентів, визначених за результатами конкурсного відбору, відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабміну № 267 від 27.03.2019.