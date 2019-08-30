Гончарук допускає проведення перепису населення у 2019 році



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Фото: espreso.tv

За словами нового прем'єра, труднощі з переписом полягають не в грошах, а в мобілізації великих ресурсів, людей, яких треба навчити

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук допускає проведення перепису населення в 2019 році. Про це йдеться у розшифровці «Української правда» його розмови з журналістами, передають «Українські новини».

«Ми не будемо ініціювати (перепис населення) - ми проведемо. Він вже був запланований на грудень наступного року. Але ми вивчаємо можливість провести його вже в цьому році. Тому що його хотіли проводити в наступному році, тому що в цьому році восени мали бути вибори, а перепис - дуже витратна штука і проводити його з виборами було б складно. Зараз виборів не буде», - сказав він.

За його словами, труднощі з переписом полягають не в грошах, а в мобілізації великих ресурсів, людей, яких треба навчити.

Він зазначив, що перепису повинна передувати комунікаційна кампанія, щоб цей процес не викликав спротиву.

«Ось ми зараз цим займаємося і дуже хочемо провести перепис в цьому році. Тому за нашими оцінками, це дозволить державі заощадити в наступному році величезні кошти. Зникнуть «мертві душі», нам потрібно побачити - скільки нас», - додав прем'єр.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути питання створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, а до лютого 2020 року провести верифікацію набору ідентифікаційних даних фізичних осіб у національних електронних інформаційних ресурсах і за результатами розглянути можливість введення електронного перепису населення.