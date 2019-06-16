В Україні стартувала підготовка до пробного перепису населення



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Опрацьовувати дані пробного перепису планують місяць

Всеукраїнський облік населення проведуть на наступний рік після пробного – в грудні 2020 року

В Україні розпочалася підготовка до пробного перепису населення, який проведуть у грудні цього року. Окрім загальної кількості жителів держави, він має дати інформацію про число переселенців унаслідок анексії Криму та війни на Донбасі.

Як повідомляє ТСН, проводитимуть перепис його за допомогою програми, яку нині розробляють українські айтішники.

«Для перепису планують закупити 100 тисяч планшетів, які потім передатуть у школи по всій країні. Всеукраїнський облік населення проведуть на наступний рік після пробного – в грудні 2020 року. Опрацьовувати дані пробного перепису планують місяць, а от результати всеукраїнського повідомлять лише через півтора року», - йдеться у сюжеті.

«Ми маємо розуміти рівень українців взагалі, в яких умовах вони проживають, тому що, на сьогоднішній день фактично кожен регіон, кожна область – вони відрізняються. І ми маємо знайти довіру українців, що перепис населення – це, по-перше, допоможе державі, уряду, президенту, парламенту зрозуміти, де є великі виклики, які ми можемо вирішувати поступово», - пояснив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Титарчук.

Попередній процес збору даних про населення проводили ще 2001 року. Тоді загальна кількість населення в України становила 48 мільйонів.

Раніше перший віцепрем'єрміністр України Степан Кубів заявляв, що перепис населення України у 2020 році відбуватиметься через смартфон.

Натомість команда президента України Володимира Зеленського також розглядає можливість проведення до кінця поточного року перепису населення України «у паперовому варіанті» задля зменшення вартості процедури