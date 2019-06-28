У Мін’юсті пояснили, що робити дитині, яку батьки назвали Йохана-Клавдія



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«Батьки можуть називати дитину так, як захочуть», - кажуть у відомстві

В Україні батьки можуть назвати дитину як захочуть, наприклад Дарія, Дарііія, Даарія. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказала заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська.

«Працівник ДРАЦСу запише так, як скажуть батьки. Єдине обмеження – не можна прописати ім’я цифровим кодом, лише буквами», - зазначила Садовська.

Вона додала, що трапляються різні випадки: наприклад, батьки зареєстрували дівчинку з іменем Йохана-Клавдія, а хлопчика – Космос. До речі, є процедура зміни імені. У віці 14 років, якщо є бажання, можна змінити своє ім’я.

Також Садовська розказала, чи на всій території України вже працюють сервіси «Шлюб за добу» та «Є-малятко».

«Шлюб за добу» діє по всій території України. Свідоцтво про народження надають у 80% пологових будинках країни. Ця ініціатива саме Міністерства юстиції. Раніше отримати свідоцтво про народження було важко: треба було йти до органів Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС), сидіти в чергах та заповнити різні документи. Міністерство вийшло із пропозицією: давайте працівник ДРАЦСу прийде до пологового будинку, а породілля лише заповнить анкету і через день-два отримає свідоцтво про народження», - каже заступниця міністра юстиції.

Вона додала, що пізніше ця ініціатива трансформувалась: вирішили реєструвати місце проживання, надавати ідентифікаційний номер дитині, заносити в базу e-health («Електронне здоров’я»).

«Зараз весь цей комплекс називається просто «Є-малятко». Для того, щоб він запрацював, на жаль, треба внести зміни не лише в постанови Кабінету міністрів, а й у деякі закони. Маю сподівання, що до кінця каденції цього уряду ми запровадимо проєкт «Є-малятко» якщо не у повному обсязі, то хоча б частково. Це, здавалося б, така дрібниця, але це те, що потрібно кожній сім’ї. До слова, запровадження такої системи реєстрації новонароджених у майбутньому спростить і перепис населення», - резюмувала Садовська.

Раніше перший віцепрем'єрміністр Степан Кубів заявляв, що перепис населення України у 2020 році відбуватиметься через смартфон.

Натомість команда президента Володимира Зеленського також розглядає можливість проведення до кінця поточного року перепису населення України «у паперовому варіанті» задля зменшення вартості процедури.