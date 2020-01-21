Гончарук озвучив план приватизації на 2020 рік



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Прем'єр Олексій Гончарук доручив голові Фонду держмайна у 2020 році провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів, які в плані на цей рік

У першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук розповів про плани з «малої» приватизації.

Про це він написав у Telegram.

«До Нового року ми підготували фундамент для запуску «малої приватизації», а вже цього місяця ми оголосили 87 прозорих аукціонів», - повідомив Гончарук.

Прем'єр доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку у 2020 році провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів, які в плані на цей рік.

«Десятиліттями більшість держпідприємств були збитковими для держави, але досить прибутковими для олігархів, які через «своїх» людей на посадах заробляли мільйони. Ці схеми ми ліквідуємо. Збиткові підприємства будуть приватизовані. При цьому всі стратегічні підприємства залишаться у власності держави», - написав прем'єр.

За останній квартал 2019-го року на продаж через е-аукціони виставлено більше об’єктів, ніж за три попередніх квартали 2019-го року. А загалом в 2019 році отримано доходів від приватизації вдвічі більше, ніж за весь 2018-й рік.

У першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації.

«Фонд держмайна запустив віртуальну кімнату даних. Це пілотний проект, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх бажаючих. Інвестор знатиме не лише назву підприємства, а і поточний стан справ», - підсумував Гончарук.