Прем’єр-міністр України покатався будівлею Кабміну на самокаті



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Коридори тут такі довгі, що часом можна користуватися самокатом – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.

Відеозвернення Гончарука оприлюднено на його сторінці у Facebook.

«Привіт, друзі. Сьогодні 1 вересня, День знань. Завтра ви підете до школи… А я піду на роботу в Кабінет міністрів України, де я працюю прем’єр-міністром.

Колись хтось із вас також буде прем’єр-міністром. Але на той момент Україна вже буде сильною модерновою державою, з якою рахуватимуться в світі. Тоді уряд працюватиме в сучасній, інноваційній будівлі, яку ви обов’язково побачите. Як це виглядає сьогодні, я хочу вам показати», – розповів прем’єр-міністр.

За словами Гончарука, у будівлі Кабміну величезна кількість поверхів, де розташовані десятки кабінетів, в яких працюють тисячі людей.

«А коридори тут такі довгі, що часом можна користуватися самокатом», – сказав він і проїхався на електросамокаті коридором і заїхав до зали засідань уряду.

«В цьому приміщенні працює український уряд. Міністри ухвалюють найважливіші рішення для країни. Але для того, щоб країна була успішною, нам потрібні розумні, освічені, вільні громадяни. Ви! Тому вчіться дуже добре, а ми в уряді зробимо все для того, щоб створити вам для цього всі необхідні умови», – резюмував Гончарук.

Нагадаємо, вихідний день новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук вирішив провести на футбольному майданчику.

У понеділок, 2 вересня, в Офісі президента України відбудеться зустріч глави держави Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та правоохоронних органів.