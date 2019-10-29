Зеленський прибув на форум у Маріуполі та оглянув нову дорогу (відео)

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У Маріуполі у вівторок, 29 жовтня, відкривається перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи президента України та за підтримки Кабінету міністрів.

Вперше у Маріуполі збираються президент, прем’єр-міністр, представники уряду та місцевої влади, українські та міжнародні інвестори, представники посольств та бізнесу.

На RE:think. Invest in Ukraine будуть присутні інвестори та представники із понад 45 країн світу, більше 100 СЕО, які безпосередньо приймають інвестиційні рішення, понад 70 компаній зі світовим ім’ям, що оперують сотнями мільярдів доларів, а також більше 20 офіційних делегацій на чолі з Міністрами та Послами з усіх куточків світу: Литви, Данії, Швеції, країн ЄС, Британії, Швейцарії, Японії, США та Канади.

У Форумі беруть участь представники 17 міжнародних організацій, зокрема: European Commission, IFC, World Bank, EBRD, European Investment Bank in Ukraine.

У рамках Першого інвестиційного форуму буде підписано ряд меморандумів, серед яких:

Меморандум про взаєморозуміння щодо регіонального дорожнього фінансування України між ЄБРР та Кабінетом Міністрів України.

Меморандум дає початок співпраці між Урядом України та ЄБРР з метою створення правової, регуляторної, фінансової та інституційної бази для розвитку регіональних доріг для забезпечення зв’язку та задоволення потреб місцевих громад по всій країні.

Меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки українських залізниць до первинних публічних пропозицій між ЄБРР, Міністерством інфраструктури України та АТ Українська залізниця.

Меморандум прокладає шлях для нових інструментів залучення приватного капіталу до великих українських державних компаній.

Меморандум про порозуміння між Європейським Банком Реконструкції та Розвитку і НЕК «Укренерго» щодо підготовки інвестиційного проєкту створення енергетичного сховища.

Підписання Протоколу про наміри між Урядом Франції, ЄІБ та Маріупольською міською радою щодо розвитку інфраструктури подачі та очистки води у Маріуполь на 100 мільйонів євро.

Вперше буде представлений повний список приватизації інфраструктурних проєктів у енергетиці та надрах. Для міжнародних інвесторів сьогодні презентують обширне інвестиційне меню України, яке включає браунфілди, мости, готелі, курорти, аеропорти.

На панелі про історії успіху представлені компанії, що загалом інвестували в Україну $1,4 млрд та планують подальші вкладення.

[IT STAGE] — спеціальна подія в рамках Інвестиційного Форуму в Маріуполі, де стартапери мають можливість запітчити ідею президенту. П’ять відібраних стартапів в двохвилинному пітчі презентують президенту свої ідеї розвитку регіону.

Програма [IT STAGE] складає п’ять панелей, під час яких обговорюють інвестиції в інновації, синергію місцевої влади, бізнесу та IT для створення суспільно корисних технологічних рішень, види акселераційних програм та інвестиційну привабливість Донбасу.

Крім основної програми, в рамках форуму також відбудеться відкриття Української академії лідерства, молодіжна панель «Кожне завтра розпочинається вже сьогодні. Україна майбутнього потребує української молоді» та відкриття Офісу проєктів представництва ЄС за участі президента України та відкриття відновленої траси Запоріжжя – Маріуполь. Ключова траса між двома великими промисловими центрами була побудована у рекордні терміни.

Нагадаємо, 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.