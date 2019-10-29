На форумі у Маріуполі презентують перші об'єкти для приватизації



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На форумі у Маріуполі будуть представлені об’єкти концесії і концесійні конкурси, які зараз запущені

Під час першого інвестиційного форуму Rе:Think Invest in Ukraine під егідою президента України, що відбудеться 29 жовтня у Маріуполі, Фонд державного майна презентує перелік перших об’єктів для приватизації.

Про це повідомила заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів.

«На форумі у Маріуполі будуть представлені і об’єкти концесії, і концесійні конкурси, які зараз запущені. Це – два порти: «Херсон» та «Маріуполь». Також від Фонду держмайна буде презентація щодо приватизації і тих перших об’єктів, на яких Фонд держмайна фокусуватиметься», – сказала вона.

Як відомо, у Маріуполі у вівторок, 29 жовтня, пройде перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи президента України та за підтримки Кабінету міністрів.

На RE:think. Invest in Ukraine будуть присутні інвестори та представники із понад 45 країн світу, більше 100 СЕО, які безпосередньо приймають інвестиційні рішення, понад 70 компаній зі світовим ім’ям, що оперують сотнями мільярдів доларів, а також більше 20 офіційних делегацій на чолі з Міністрами та Послами з усіх куточків світу: Литви, Данії, Швеції, країн ЄС, Британії, Швейцарії, Японії, США та Канади.

Джерело: УНН