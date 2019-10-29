Зеленський виступає на інвестиційному форумі у Маріуполі (відео)



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В Маріуполі стартував форум RE:think. Invest in Ukraine

На форумі RE:think. Invest in Ukraine зібралися інвестори та представники із понад 45 країн світу

Президент Володимир Зеленський прибув на інвестиційний форум RE:THINK. Invest in Ukraine, який у вівторок, 29 жовтня, проходить у Маріуполі.

Як відомо, на форумі RE:think. Invest in Ukraine будуть присутні інвестори та представники із понад 45 країн світу, більше 100 СЕО, які безпосередньо приймають інвестиційні рішення, понад 70 компаній зі світовим ім’ям, що оперують сотнями мільярдів доларів, а також більше 20 офіційних делегацій на чолі з Міністрами та Послами з усіх куточків світу: Литви, Данії, Швеції, країн ЄС, Британії, Швейцарії, Японії, США та Канади.

Вперше буде представлений повний список приватизації інфраструктурних проєктів у енергетиці та надрах. Для міжнародних інвесторів сьогодні презентують обширне інвестиційне меню України, яке включає браунфілди, мости, готелі, курорти, аеропорти.

На форумі Фонд державного майна презентує перелік перших об’єктів для приватизації.