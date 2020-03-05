«Я не профан в економіці»: Шмигаль розповів, чим відрізняється від Гончарука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новопризначений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Умовою своєї відставки керівник уряду назвав втрату довіру українців

Новопризначений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль охарактеризував свого попередника Олексія Гончарука, як «керівника уряду технократів», людину без підозр щодо корупційних дій, яка розпочала важливі реформи, котрі належить завершити новому урядові.

Про це Шмигаль заявив в ефірі програми «Право на владу».

Профаном в економіці новий глава уряду себе не вважає: «Ні, я економіст, кандидат економічних наук».

Також він розповів, як пересуватиметься будівлею Кабміну – замість використання самоката новий керівник ходитиме пішки, «хоча коридори доволі довгі».

В роботі на посаді прем’єра Шмигаль висловив готовність говорити «ні» президенту Володимиру Зеленському в багатьох випадках, однак «не уявляє», щоби глава держави просив чогось протизаконного і потреба у відмові виникла.

Умовою своєї відставки керівник уряду назвав втрату довіру українців. На запитання про те, чи бачив він особисто Ахметова, Коломойського чи Пінчука, прем’єр відповів: «Жодного».

До слова, Шмигаль запевняє, що новий уряд продовжить конструктивну співпрацю з МВФ та іншими кредиторами.

Нагадаємо, 5 березня новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів перше установче засідання нового Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.