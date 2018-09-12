Гонтарева очолила наглядову раду медичного стартапу



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Валерія Гонтарева очолила наглядову раду компанії «Медікіт»

Гонтарева починає новий проект - онлайн-майданчик, що сполучатиме пацієнтів та лікарів

Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева очолила наглядову раду компанії «Медікіт».

Про це повідомив CEO компанії «Медікіт» Руслан Кравець на своїй сторінці в Facebook.

«16 березня 2018 року я пішов з НБУ, і в цей же день парламент звільнив Валерію Гонтареву з посади голови. Ось уже півроку ми працюємо над медичною комунікаційною платформою «Медікіт», яка скоро виходить на ринок», - заявив він.

«А сьогодні Валерія Гонтарева набула формальний статус - голови наглядової ради ТОВ «Медікіт». І у мене старий новий начальник: стратег, візіонер і найкращий менеджер», - написав Кравець.

«У світі є багато проектів medtech, але побудова всеосяжної екосистеми - це виклик не тільки для України, а також для найбільших світових економік» - цитується в повідомленні Гонтарева.

За словами Кравця, «Медікіт» створює екосистему медичної взаємодії пацієнтів, лікарів та всіх інших учасників медичного ринку.

«У нас грандіозні плани, найперша версія платформи буде представлена в листопаді», - пообіцяв Кравець.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що Гонтарева починає новий проект - онлайн-майданчик, що сполучатиме пацієнтів та лікарів.

Юридично Гонтарева не має відношення до проекту. У компанії «Медікіт» два засновника - її син Антон Гонтарев та Світлана Кириченко, яка працювала в структурах компанії ICU з 2008 по 2010 рік.

Гонтарева продала Костянтину Стеценку і Макарові Пасенюку свою частку в ICU перед призначенням в Нацбанк в 2014 році.

Антон Гонтарев та Кириченко інвестували в статутний капітал «Медікіт» по 5 млн гривень. Сама компанія зареєстрована 12 січня 2018 року. Кириченко відмовилася говорити про свою участь в компанії. У ICU повідомили, що не мають до проекту жодного відношення.

Директором «Медікіт» з 14 квітня 2018 року значиться Руслан Кравець - колишній заступник директора Департаменту стратегії та реформування НБУ.

Очільницю Національного банку України Валерію Гонтареву звільнили з посади глави НБУ 15 березня.