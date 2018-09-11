Google очолив топ-25 інтернет-ресурсів серед українців графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Соцмережа «ВКонтакте», попри заборону, залишається на четвертому місці за популярністю серед користувачів в Україні

Згідно з результатами дослідження, проведеного на замовлення Інтернет Асоціації України (ІнАУ) компанією Factum Group Ukraine, за підсумками серпня 2018 року пошукова система Google очолила список найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів (доменів) в Україні, передає сайт ІнАУ.

Окрім Google, до трійки лідерів потрапили домени Youtube та Facebook. Соцмережа «ВКонтакте», попри заборону, залишається на четвертому місці за популярністю серед користувачів в Україні. Замикає топ-п’ятірку домен Ukr.net.

Середньоденна частка аудиторії за серпень для доменів Google становила 64%, а місячне охоплення аудиторії — 83%. Для Youtube ці показники становили 42% і 69%, для Facebook — 33% і 54%. Середньоденне і місячне охоплення української аудиторії для «ВКонтакте» становило 16 і 32%, для Ukr.net — 15% і 24% відповідно.

У десятку популярних ресурсів також увійшли сайти таких компаній і сервісів, як OLX, Privatbank, Яндекс, Однокласники та Instagram.