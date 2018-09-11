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    Google очолив топ-25 інтернет-ресурсів серед українців

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    Google очолив топ-25 інтернет-ресурсів серед українців

    Соцмережа «ВКонтакте», попри заборону, залишається на четвертому місці за популярністю серед користувачів в Україні

    Згідно з результатами дослідження, проведеного на замовлення Інтернет Асоціації України (ІнАУ) компанією Factum Group Ukraine, за підсумками серпня 2018 року пошукова система Google очолила список найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів (доменів) в Україні, передає сайт ІнАУ.

    Окрім Google, до трійки лідерів потрапили домени Youtube та Facebook. Соцмережа «ВКонтакте», попри заборону, залишається на четвертому місці за популярністю серед користувачів в Україні. Замикає топ-п’ятірку домен Ukr.net.

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    Середньоденна частка аудиторії за серпень для доменів Google становила 64%, а місячне охоплення аудиторії — 83%. Для Youtube ці показники становили 42% і 69%, для Facebook — 33% і 54%. Середньоденне і місячне охоплення української аудиторії для «ВКонтакте» становило 16 і 32%, для Ukr.net — 15% і 24% відповідно.

    У десятку популярних ресурсів також увійшли сайти таких компаній і сервісів, як OLX, Privatbank, Яндекс, Однокласники та Instagram.

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