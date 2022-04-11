Google віртуально «похоронив» росіян

Під час введення dear Russians сервіс-перекладач пропонував російським користувачам замінити його на dead Russians

Роскомнагляд вимагає від Google негайно вжити заходів щодо виключення з його сервісів загроз на адресу російських користувачів і пояснити, як вони з'явилися. Про це повідомляє прокремлівське видання «Риа Новости».

Зокрема, в Google.Translate виявлено порушення екстремістського характеру - під час введення dear Russians («дорогі росіяни») сервіс пропонував російським користувачам замінити його на dead Russians («мертві росіяни»). Причому для інших національностей таких пропозицій не було.

скріншот з мережі

Крім цього, Роскомнагляд звернувся до американської компанії не допускати подібних ситуацій щодо російських користувачів у майбутньому, а також поінформувати про причини появи таких повідомлень.

Нагадаємо, що в Україні триває 47-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав наукову спільноту розслідувати причини звірств російської армії, вчинених у Бучі.

До слова, сьогодні у Бучі розпочалась ексгумація тіл з братської могили. Мешканці міста, які стали свідками цих подій, розповідають, що окупанти не дозволяли забирати тіла. Після того, як такий дозвіл був отриманий, люди поховали людей у рову, виритому на території храму Апостола Андрія Первозванного.

Загалом у місті Буча на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 мешканців.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити процедуру призупинення членства в ОБСЄ Росії, яка становить загрозу безпеці та співпраці в Європі.