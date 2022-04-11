Google віртуально «похоронив» росіян
Під час введення dear Russians сервіс-перекладач пропонував російським користувачам замінити його на dead Russians
Роскомнагляд вимагає від Google негайно вжити заходів щодо виключення з його сервісів загроз на адресу російських користувачів і пояснити, як вони з'явилися. Про це повідомляє прокремлівське видання «Риа Новости».
Зокрема, в Google.Translate виявлено порушення екстремістського характеру - під час введення dear Russians («дорогі росіяни») сервіс пропонував російським користувачам замінити його на dead Russians («мертві росіяни»). Причому для інших національностей таких пропозицій не було.
Крім цього, Роскомнагляд звернувся до американської компанії не допускати подібних ситуацій щодо російських користувачів у майбутньому, а також поінформувати про причини появи таких повідомлень.
Нагадаємо, що в Україні триває 47-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав наукову спільноту розслідувати причини звірств російської армії, вчинених у Бучі.
До слова, сьогодні у Бучі розпочалась ексгумація тіл з братської могили. Мешканці міста, які стали свідками цих подій, розповідають, що окупанти не дозволяли забирати тіла. Після того, як такий дозвіл був отриманий, люди поховали людей у рову, виритому на території храму Апостола Андрія Первозванного.
Загалом у місті Буча на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 мешканців.
Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити процедуру призупинення членства в ОБСЄ Росії, яка становить загрозу безпеці та співпраці в Європі.