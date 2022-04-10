Дмитро Кулеба закликав наукову спільноту дослідити причини російських звірств

На думку міністра, геноцид українців є наслідком російської пропаганди

Із закликом розслідувати причини звірств російської армії, вчинених у Бучі, до науковців усього світу звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відповідний текст з’явився на сторінці урядовця у Twitter.

У ньому український міністр звертає увагу, що бучанській трагедії передувала багаторічна російська пропаганда, яка розпалює ненависть і дегуманізує українців.

«Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали відчуття російської переваги та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі», – написав Дмитро Кулеба.

До слова, сьогодні у Бучі розпочалась ексгумація тіл з братської могили. Мешканці міста, які стали свідками цих подій, розповідають, що окупанти не дозволяли забирати тіла. Після того, як такий дозвіл був отриманий, люди поховали людей у рову, виритому на території храму Апостола Андрія Первозванного.

Загалом у місті Буча на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 мешканців.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити процедуру призупинення членства в ОБСЄ Росії, яка становить загрозу безпеці та співпраці в Європі.