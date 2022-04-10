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    Дмитро Кулеба закликав наукову спільноту дослідити причини російських звірств

    Росіяни замордували не менше 400 мешканців Бучі&nbsp; &nbsp; - Дмитро Кулеба закликав наукову спільноту дослідити причини російських звірств

    Росіяни замордували не менше 400 мешканців Бучі   

    Фото: Радіо Свобода

    На думку міністра, геноцид українців є наслідком російської пропаганди

    Із закликом розслідувати причини звірств російської армії, вчинених у Бучі, до науковців усього світу звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відповідний текст з’явився на сторінці урядовця у Twitter.

    У ньому український міністр звертає увагу, що бучанській трагедії передувала багаторічна російська пропаганда, яка розпалює ненависть і дегуманізує українців.

    «Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали відчуття російської переваги та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі», – написав Дмитро Кулеба.

    До слова, сьогодні у Бучі розпочалась ексгумація тіл з братської могили. Мешканці міста, які стали свідками цих подій, розповідають, що окупанти не дозволяли забирати тіла. Після того, як такий дозвіл був отриманий, люди поховали людей у рову, виритому на території храму Апостола Андрія Первозванного.

    Загалом у місті Буча на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 мешканців.

    Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити процедуру призупинення членства в ОБСЄ Росії, яка становить загрозу безпеці та співпраці в Європі.

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    Теги: трагедія росія окупанти ОБСЄ міністр геноцид пропаганда війна Буча Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Дмитро Кулеба закликав наукову спільноту дослідити причини російських звірств