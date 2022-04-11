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    Військові РФ обстріляли Лисичанськ. У місті є жертви (фото)

    Армія РФ вдарила по мирних мешканцях Лисичанська ракетами&nbsp; - Військові РФ обстріляли Лисичанськ. У місті є жертви (фото)
    Армія РФ вдарила по мирних мешканцях Лисичанська ракетами 
    фото: Сергій Гайдай

    Відомо, що окупаційні війська вгатили по місту з важкого озброєння

    У понеділок, 11 квітня, російські військові обстріляли місто Лисичанськ на Донбасі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

    За його словами, сталося попадання у багатоповерхівку. Наразі рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали.

    Одна людина загинула.

    Гайдай також пообіцяв згодом оприлюднити оновлену та доповнену інформацію щодо загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу жилого будинку.

    Зауважимо, що Лисичанськ також атакували ракетами й минулої доби. Тоді окупанти зруйнували чотири будинки.

    Голова Луганської ОВА оприлюднив інформацію про обстріли Лисичанська
    Голова Луганської ОВА оприлюднив інформацію про обстріли Лисичанська

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    Військові РФ обстріляли Лисичанськ. У місті є жертви (фото)
    Військові РФ обстріляли Лисичанськ. У місті є жертви (фото)
    фото: Сергій Гайдай

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Сєвєродонецьку окупанти втретє за тиждень влучили в один будинок.

    Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу будинку.

    Теги: росія Луганщина війна обстріл Сергій Гайдай
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    Військові РФ обстріляли Лисичанськ. У місті є жертви (фото)