Військові РФ обстріляли Лисичанськ. У місті є жертви (фото)

Відомо, що окупаційні війська вгатили по місту з важкого озброєння

У понеділок, 11 квітня, російські військові обстріляли місто Лисичанськ на Донбасі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, сталося попадання у багатоповерхівку. Наразі рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали.

Одна людина загинула.

Гайдай також пообіцяв згодом оприлюднити оновлену та доповнену інформацію щодо загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу жилого будинку.

Зауважимо, що Лисичанськ також атакували ракетами й минулої доби. Тоді окупанти зруйнували чотири будинки.

Голова Луганської ОВА оприлюднив інформацію про обстріли Лисичанська

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Сєвєродонецьку окупанти втретє за тиждень влучили в один будинок.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу будинку.