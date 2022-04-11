Військові РФ обстріляли Лисичанськ. У місті є жертви (фото)
Відомо, що окупаційні війська вгатили по місту з важкого озброєння
У понеділок, 11 квітня, російські військові обстріляли місто Лисичанськ на Донбасі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
За його словами, сталося попадання у багатоповерхівку. Наразі рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали.
Одна людина загинула.
Гайдай також пообіцяв згодом оприлюднити оновлену та доповнену інформацію щодо загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу жилого будинку.
Зауважимо, що Лисичанськ також атакували ракетами й минулої доби. Тоді окупанти зруйнували чотири будинки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Сєвєродонецьку окупанти втретє за тиждень влучили в один будинок.
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу будинку.