Горбачов образився на Зеленського через промову у Польщі: переходить всі межі



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Президент України Володимир Зеленський заявив про причетність СРСР до початку Другої світової війни

Горбачова образили слова Зеленського про змову у Другій світовій війні

Експрезидента СРСР Михайла Горбачова образили слова президента України Володимира Зеленського про Другу світову війну.

Про це повідомляє РБК Росія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час промови в день відзначення 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау визнав провину тоталітарного радянського режиму в розв'язанні Другої світової війни та Голокості.

Про це йшлося під спільної заяви президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди після їхньої двосторонньої зустрічі.

Зеленський сказав, що «Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту…Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було у 1939 році».

На це Горбачов заявив, що «політики та історики, які таке кажуть, ображають пам’ять тих, хто віддав життя за перемогу над фашизмом».

Він додав, що для нього «це дуже дивне висловлювання, просто разюче».

«Чиїм інтересам вони (слова Зеленського – ред.) служать? Політики та історики, які таке кажуть, ображають пам'ять тих, хто віддав життя за перемогу над фашизмом», - відреагував Горбачов.

В МЗС РФ заявили, що президент України «переходить всі межі і демонструє зраду свого народу».

Нагадаємо, під час візиту в Ізраїль президент Володимир Зеленський зустрівся з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяхг та звернувся до всіх євреїв з приводу трагедії Голокосту. Глава держави розповів три історії про Голокост і Другу світову війну.