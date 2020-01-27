Зеленський і Дуда зробили заяви для преси



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Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели спільну пресконференцію

Зеленський 26-27 січня перебуває у Польщі із робочим візитом

Президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Польща Анджей Дуда виступили із заявами для представників ЗМІ.

Виступи транслював Офіс президента.

«Ми з Анджеєм Дудою відверто обговорили питання спільного минулого задля майбутнього. Україна відновила пошукові роботи, польські експерти провели перші розкопки на Львівщині. Очікуємо, що Польща відновить пошкоджену українську могилу на горі Монастир і візьме її під захист», - зазначається у Твітері Зеленського щодо зустрічі із польським президентом.

Нагадаємо, Зеленський 26-27 січня перебуває у Польщі із робочим візитом.

Глава держави візьме участь у пам’ятних заходах у місті Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау