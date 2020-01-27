  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський і Дуда зробили заяви для преси

    • Розсилка
    Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели спільну пресконференцію - Зеленський і Дуда зробили заяви для преси
    Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели спільну пресконференцію

    Зеленський 26-27 січня перебуває у Польщі із робочим візитом

    Президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Польща Анджей Дуда виступили із заявами для представників ЗМІ.

    Виступи транслював Офіс президента.

    «Ми з Анджеєм Дудою відверто обговорили питання спільного минулого задля майбутнього. Україна відновила пошукові роботи, польські експерти провели перші розкопки на Львівщині. Очікуємо, що Польща відновить пошкоджену українську могилу на горі Монастир і візьме її під захист», - зазначається у Твітері Зеленського щодо зустрічі із польським президентом.

    Нагадаємо, Зеленський 26-27 січня перебуває у Польщі із робочим візитом.

    Глава держави візьме участь у пам’ятних заходах у місті Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау

     

    Польща Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ