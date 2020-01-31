У Зеленського заявляють, що він літав до Оману з приватною метою. Про гроші на переліт мовчать



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Президент України Володимир Зеленський на початку січня відвідав Оман Фото: Офіс президента України

В Офісі президента не стали розкривати інформацію про витрати на поїздку Володимира Зеленського до Оману

Поїздка президента України до Оману не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у відповідь на повторний запит «Главкома».

«Приватна подорож передбачає особисті витрати на неї, які будуть оприлюднені в декларації президента України. Відтак організаційно-протокольне забезпечення поїздки президента України до Оману не здійснювалося, делегація не передбачалася», повідомили в Офісі президента.

Раніше Державне управління справами на запит «Главкома» повідомило про те, що «ДУС не здійснювало оплату витрат, пов’язаних з перебуванням президента України Володимира Зеленського в Омані у січні 2020 року, та не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна».

Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Між тим, Володимир Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами. Про це свідчить декларація глави держави, оприлюднена у Єдиному державному реєстрі декларацій, зміни до якої до цього часу не внесені.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти видання Тексти.org.ua перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія в інтерв’ю «Главкому» висловив припущення, що президент Володимир Зеленський їздив до Оману за свої гроші.