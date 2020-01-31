Імпічмент Трампа: Сенат може перенести голосування



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Голосування по імпічменту Трампа в Сенаті можуть перенести на наступний тиждень

Якщо демократи не домовляться про голосування за статтями сьогодні, то процес може потенційно затягнутися до наступного тижн

Сенат Конгресу США може перенести голосування за статтями імпічменту президента Дональда Трампа на наступний тиждень.

Про це заявив сенатор-республіканець Джон Корнін, повідомляє CNN.

«Сенатор Джон Корнін попередив, що якщо демократи не домовляться про голосування за статтями сьогодні, то процес може потенційно затягнутися до наступного тижня», - йдеться у повідомленні.

За словами сенатора, перенесення голосування щодо імпічменту ймовірне, бо на даний момент немає рішення щодо дозволу давати свідчення деяким свідкам у справі.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Як відомо, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Напередодні юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.