Зеленський провів нараду з питань тарифів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України провів нараду з питань тарифів на теплопостачання та енергоефективності

Зеленський заслухав інформацію про те, які кроки було зроблено для зменшення вартості послуг і зниження енергоспоживання

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення та реалізації програми енергоефективності у житловому фонді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У зустрічі взяли участь прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, очільники профільних міністерств, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, керівник Офісу президента України Андрій Богдан та його заступники.

Глава держави нагадав, що питання тарифів на послуги з теплопостачання, а також реалізація заходів з енергоефективності, які допоможуть зменшити витрати громадян на комунальні послуги, обговорювалося на засіданні Ради розвитку громад та територій у грудні 2019 року.

Зеленський заслухав інформацію про те, які кроки було зроблено для зменшення вартості послуг і зниження енергоспоживання за час, що минув.

«Всі ми боролися за це. Будь ласка, щодо результатів. Мене цікавить, яка платіжка була в грудні, у порівнянні – в січні, що чекає людей у лютому», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що, за його інформацією, багато споживачів справді констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ. Водночас є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що уряд зі свого боку зробив усе можливе для виконання доручення Глави держави, щоб українці цієї зими сплачували за тепло менше. За його словами, за грудень споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше – залежно від міста та регіону.

«Загалом 143 підприємства у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, і дуже значний відсоток людей у країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. Ми продовжуємо працювати з обласними держадміністраціями, і в січні очікуємо, що більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу», – повідомив очільник уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що у тих містах, де тарифи на тепло раніше були більш економічно обґрунтованими, зараз менше можливості для їхнього зниження, ніж у регіонах, де вони були завищеними. Олексій Гончарук також додав, що на вартість тепла у кожному регіоні впливає технічний стан підприємств теплокомуненерго, їхнє обладнання, обсяги споживання та втрати тепла.

Учасники зустрічі погодилися, що основний запас зменшення вартості тепла для населення не у зниженні цін на газ, а у проведенні ефективної термомодернізації будівель та реалізації заходів з енергоефективності у житловому фонді.

За інформацією прем’єр-міністра, 31 місто вже подало заявки для участі у програмі термомодернізації.

Водночас міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак зазначила, що є питання комплексної готовності міст до впровадження програм з термомодернізації. У цьому контексті учасники наради дійшли згоди щодо необхідності підтримки міст і громад, надання їм фахової допомоги в розробці програм енергоефективності, що є однією з умов для участі у державній програмі.