Зеленський подарував Нетаньягу листа про порятунок євреїв



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Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу, 24 січня 2020 року

Зеленський зачитав листа із декількома історіями про порятунок євреїв і їхнє подальше життя

Президент України Володимир Зеленський 24 січня зустрівся з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє Офіс президента у Facebook.

Так, Зеленський під час зустрічі з Нетаньягу зачитав листа із декількома історіями про порятунок євреїв і їхнє подальше життя, а також зазначив, що залишить його на пам'ять.

Зеленський наголосив, що ці історії насправді про те, що, не зважаючи на вік, стать, національність та інші соціальні чинники, добре серце зажди допоможе своїм ближнім та врятує невинні життя.

Нагадаємо, 23 січня розпочався п'ятий Всесвітній форум пам'яті Голокосту в Єрусалимі, приурочений до 75-річчя від звільнення нацистського табору Освенцім, в якому взяли участь понад 45 очільників держав.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 23 січня прибув до Ізраїлю, однак відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, пославшись на те, що його команда нібито віддала свої місця жертвам трагедії. ї

Керівництво ізраїльського меморіального комплексу Яд Вашем вже відреагували на демарш команди шостого президента України та заявили, що спантеличене рішенням Зеленського передати місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

До слова, президент Литви не поїхав до Ізраїлю на форум, де виступав Путін. На заходи в Ізраїль не поїхав і президент Естонії, а Латвію представляв прем'єр-міністр.

Польський президент Анджей Дуда відмовився від участі у пам’ятних урочистостях з нагоди Міжнародного дня пам’яті Голокосту через присутність Путіна.