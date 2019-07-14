Гордон каже, що якщо партія Смешка не візьме 10%, то він собі поставить двійку



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Телеведучий та видавець Дмитро Гордон керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка

Керівник партії «Сила і честь» стверджує, що соціологи пропонували йому купити рейтинги

Телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, що до нього приходили з серйозного агентства і казали: ми вам пропонуємо за $20 тис. зробити рейтинг Смешка на рівні 9,5%. «Я відповів, що у нас немає таких грошей і хай він має 3,4%, як у вас там зараз показано», - додав Гордон.

Він, як керівник передвиборчого штабу партії Смешка, сподівається, що фінішний ривок «Сили і честі» буде вражаючим.

«У нас зараз 7,3–7,5%, а фінішний ривок буде вражаючим. У нас заготовлено багато «фішечок». Якщо буде нижче 10%, то я поставлю собі незадовільну оцінку, як начальнику штабу», - наголосив Гордон.

Він розказав, як перед президентськими виборами Ігорю Смешку всі давали 1,4–1,9%. А він тільки офіційно набрав 6%, а неофіційно – 9,6%, при цьому у них не було достатньо спостерігачів, членів комісій.

«Він (Ігор Смешко) взагалі – сенсація президентських виборів, бо всього сім разів виступив по телебаченню, не мав жодного ролика та білборда, на які елементарно не було грошей», - зазначив Гордон.

Він додав, що зараз тактика зміниться.

«Зараз люди повірили Смешку і в нього вже є гроші – малий та середній бізнес їх дав, аграрії, причому не великі аграрії-олігархи. Хоча зі мною вели перемовини три з половиною олігархи (один напіволігарх), один мене взагалі спитав: «Скільки треба?». Я чесно прийшов до Ігоря Петровича і сказав, що зі мною зустрілися такі-то люди. Так він у мене перед носом почав махати руками і сказав, що ніколи в них не буде брати грошей. Сказав, що знає, хто вони, знає походження їхнього капіталу і що за цим стоїть», - підсумував Гордон.

Нагадаємо, згідно з останнім дослідженням групи «Рейтинг» за «Силу і честь» готові проголосувати 3,6% опитаних.