Гордон розказав, звідки партія Смешка взяла мільйон доларів на вибори



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Дмитро Гордон Фото: facebook.com

Керівник штабу «Сили і честі» розповів, хто наповнює виборчий фонд партії

На передвиборчу кампанію партія «Сила і честь» Ігоря Смешка планує витратити не більше $1 млн. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі».

На питання «Главкома», чи може він назвати п’ять ключових донорів виборчої кампанії, Гордон відповів, що переважно це малий бізнес, сотні людей, яким Смешко особисто кожному пришле подяки.

«Насправді грошей небагато – ми не оплачуємо виборчкоми, у нас там працюють волонтери. У нас досі нема жодного борда, тому що не вистачає грошей. Ми вперше витратили кошти на рекламні ролики, які йдуть по телебаченню, на поїздки Ігоря Петровича, мене та членів першої десятки містами, виготовили газету. Отже, я думаю, що на кампанію буде витрачено десь 20–25 млн грн, до $1 млн», - пояснив Гордон.

На питання, чи його не бентежить присутність у списку представників «Самопомічі»: Івана Мірошниченка, Олени Сотник, Ірини Сисоєнко, яких можна назвати перебіжчиками і як він буде мінімізувати ризики, щоб усі вони завтра не розбіглись, Гордон заявив, що його це зовсім не бентежить.

«Іван Мірошниченко – блискучий політик. «Самопоміч» була не найгіршою фракцією. Лідери там виявилися не зовсім, але Мірошниченко та Сотник – прекрасні депутати», - зазначив керівник штабу Смешка.

Гордон додав, що Мірошниченко – один з тих, хто зробив внески в кампанію партії.

Як повідомлялось, 8 червня політична партія «Сила і честь» (СіЧ) на чолі із колишнім очільником СБУ України Ігорем Смешком назвала першу десятку виборчого списку. До нього увійшли, крім вже вказаних Олени Сотник, Ірини Сисоєнко та Івана Мірошніченка, Рефат Чубаров і ексголова Митної служби Анатолій Макаренко.

Що цікаво, до списку партії «СіЧ» потрапив також Володимир Семиноженко, один із засновників Партії регіонів, віце-прем'єр уряду Миколи Азарова.

Сам Дмитро Гордон вирішив не балотуватись на цих виборах.

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