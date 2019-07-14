Гордон: Я проти гей-парадів



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Телеведучий та видавець Дмитро Гордон

Керівник штабу партії «Сила і честь» прокоментував питання ставлення до сексуальних меншин і церковних питань

Повна толерантність до будь-якого прояву нетрадиційної сексуальної любові – невід’ємна частина свободи і демократії в будь-якому нормальному суспільстві. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі», коментуючи ставлення у партії до питання ЛГБТ.

«Я вже не кажу про те, що я багато працював і працюю з геями, які є прекрасними артистами, журналістами і так далі. Це практично завжди яскраві, талановиті люди. У мене нема ніяких упереджень, але є єдиний момент – я проти гей-парадів. Я не люблю пропаганди. Я ж не ходжу по Хрещатику з криками, що я люблю жінок. Це, напевно, буде неправильно, то і навіщо геям скандувати, що вони люблять один одного? Наприклад, мені не хочеться, щоб мої хлопці, мої сини дивилися на це», - сказав Гордон.

На запитання, чи це позиція партії, він уточнив, що зараз каже від себе.

Крім того, Дмитро Гордон прокоментував позицію партії «Сила і честь» у питанні церкви.

«У демократичній державі ніхто не розказує парафіянам, куди вони мають ходити. Держава має бути відділена від церкви і навпаки. Це особиста справа кожного: кого обирати посередником між ним і Богом, і взагалі чи вірити в Бога. Тому я вважаю, що держава не має втручатися в церковні справи, у свою чергу церква не має нав’язувати державі свої питання», - наголосив керівник передвиборчого штабу партії Смешка.

Коментуючи зауваження про те, що якщо, наприклад, партія «Сила і честь» візьме владу, їй доведеться вирішувати конкретні проблеми, оскільки є закон, який зобов’язує перейменувати УПЦ МП, Гордон відповів, що партія «Сила і честь» дотримується законів і Конституції.

«Все, що партія буде робити, вона робитиме виключно відповідно до законів. У нас взагалі є багато хороших законів, які не виконуються, і треба починати їх виконувати», - резюмував керівник передвиборчого штабу партії Смешка.

Нагадаємо, в Україні 23 червня відбувся КиївПрайд-2019.