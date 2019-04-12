Мангер повернувся на роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Херсонської облради Владислав Мангер

Повідомляється, що, за даними джерела, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, з ранку приходив на роботу і приймав відвідувачів

Підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер сьогодні вийшов на роботу. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

Повідомляється, що, за даними джерела, Мангер з ранку приходив на роботу і приймав відвідувачів. У той же час, за словами його адвокатів, Мангер ще позавчора перебував у реанімації.

Зазначимо, цього тижня суд не зміг розглянути клопотання про відсторонення Мангера від посади, а захист просив перенести засідання, оскільки він був нібито у реанімації через гіпертонічний криз. 6 березня суд відстороняв його терміном на один місяць.

5 квітня Мангеру вдягнули електронний браслет.

Також нагадаємо, що суд зобов’язав Мангера здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.