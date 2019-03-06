Суд відсторонив Мангера з посади на місяць



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Прокуратура просила відсторонення Мангера на два місяці

Адвокати Мангера заявили, що подаватимуть апеляцію

Шевченківський суд Києва частково задовольнив клопотання прокуратури про відсторонення підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера з посади голови Херсонської обласної ради.

Мангера, згідно з рішенням суду, відсторонено з посади на місяць - до 6 квітня.

Це рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.

Прокуратура просила відсторонення на два місяці, наголошуючи на тому, що перебуваючи на посаді Владислав Мангер здійснюватиме тиск на чинних та потенційних свідків у справі, зокрема працівників Херсонської обласної ради. Також прокуратура наголосила, що перебуваючи на посаді, Мангер може знищити докази та перешкоджати слідству.

Адвокати Мангера заперечували щодо задоволення відповідного клопотання, наголошуючи, що прокуратура не має достатньої кількості доказів його причетності до вбивства Гандзюк.

Сам підозрюваний зазначив, що справа є політично вмотивованою, а свідків, про яких говорить прокуратура, він не знає і не може на них впливати.

Нагадаємо, Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.

Джерело: Громадське