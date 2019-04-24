Справа Гандзюк: Мангеру змінили підозру



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Раніше Мангера обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивств

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру Генеральна прокуратура оголосила нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк.

Про це повідомив проект розслідувань «Слідство.Інфо».

Тепер ідеться про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу — замовленні побиття. Це передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Раніше Мангера обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві, що передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня Мангер вийшов на роботу.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.