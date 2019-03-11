Мангер позбувся електронного браслета



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Голова Херсонської облради Владислав Мангер

Чиновнику також повернули закордонний паспорт

З очільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон. Про це повідомляють «Українські новини».

Цю інформацію підтвердив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, однак він не уточнив, в який день пройшли відповідні заходи.

«Браслет зняли, паспорти повернули», - сказав він.

Також він повідомив, що поки адвокати не подали апеляційну скаргу на відсторонення Мангера з посади голови облради, але збираються звернутися до суду апеляційної інстанції.

Раніше Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.

Слід також нагадати, що 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.



