Справа MH17: Генпрокуратура готує нові підозри російським злочинцям



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Судовий процес стосовно підозрюваних у катастрофі малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Про це нагадав на своїй сторінці у Facebook генпрокурор України Юрій Луценко, зазначивши, що 17 липня минає 5 років з дня цієї трагедії, під час якої над зоною збройного конфлікту на окупованому Донбасі загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

«Нагадаю, що слідчі ГСУ СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури склали повідомлення про підозру чотирьом особам у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17 липня 2014 року за фактом збиття пасажирського літака «Боїнг-777» (злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України), а 19 червня 2019 року JIT оприлюднила імена трьох громадян Росії і одного українця», - написав Луценко.

Він також нагадав, що міжнародною слідчою групою встановлено, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з підконтрольної російським гібридним силам території Донбасу. Пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу ЗС РФ і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

Судовий процес стосовно підозрюваних у катастрофі малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі, написав генпрокурор. За його словами, з нагоди 5-ї річниці збиття малайзійського літака у середу рідні загиблих і посольства їхніх країн проведуть жалобні акції. ГПУ, зазначив він, працює над новими підозрами кремлівським злочинцям. Як повідомлялося, 5 років тому пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири і 15 членів екіпажу загинули.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17.