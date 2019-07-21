СБУ спростувала інформацію щодо збитого МН-17



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Бойовики «ДНР», причетні до транспортування ЗРК Бук, будуть засуджені в Україні за тероризм

СБУ затримала не водія, а бойовика, який раніше захопив транспорт, що використали для перевезення ЗРК

Служба безпеки України повідомила, що не затримувала водія трейлера, який перевозив «Бук».

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

СБУ зазначає, що 17 липня 2019 року у Києві відбувся брифінг щодо ходу розслідування трагедії збиття пасажирського літака Боінг-777 рейсу МН-17.

Сказано, що після заходу деякі ЗМІ розповсюдили недостовірну інформацію щодо затримання водія трейлера, який здійснював перевезення ЗРК «Бук» 17 липня 2014 року.

Служба безпеки України наголошує, що насправді на брифінгу було згадано про факт арешту та засудження українським судом бойовика терористичної організації «ДНР», причетного до незаконного захоплення у Донецьку в липні 2014 року трейлера.

На ньому у подальшому інші особи перевозили ЗРК «Бук» територіями Луганської та Донецької областей, тимчасово непідконтрольній українській владі, з якого був збитий Боінг-777 рейсу МН-17.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

Зазначимо, 17 липня минає 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, під час чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.