У Києві на хабарі затримали посадовця Державної фіскальної служби (фото)



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Посадовець вимагав 20 тисяч доларів

Сьогодні, 9 серпня, оперативники управління захисту економіки в місті Києві спільно з прокуратурою міста Києва затримали посадовця. 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди вимагав останній від представника комерційної структури. Про це інформує прес-служба МВС.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували протиправну діяльність посадової особи Державної фіскальної служби України.

Керівник одного з департаментів за сприяння у проведенні аудиту підприємства та його подальше закриття вимагав 20 тисяч доларів США хабара.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели затримання фігуранта.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Керівника одного з департаментів ДФС затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.