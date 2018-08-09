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    У Києві на хабарі затримали посадовця Державної фіскальної служби (фото)

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    У Києві на хабарі затримали посадовця Державної фіскальної служби (фото)

    Посадовець вимагав 20 тисяч доларів

    Сьогодні, 9 серпня, оперативники управління захисту економіки в місті Києві спільно з прокуратурою міста Києва затримали посадовця. 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди вимагав останній від представника комерційної структури. Про це інформує прес-служба МВС.

    Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували протиправну діяльність посадової особи Державної фіскальної служби України.

    Керівник одного з департаментів за сприяння у проведенні аудиту підприємства та його подальше закриття вимагав 20 тисяч доларів США хабара.

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели затримання фігуранта.

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    У Києві на хабарі затримали посадовця Державної фіскальної служби (фото)
    У Києві на хабарі затримали посадовця Державної фіскальної служби (фото)
    У Києві на хабарі затримали посадовця Державної фіскальної служби (фото)

    Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Керівника одного з департаментів ДФС затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Наразі тривають слідчі дії.

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