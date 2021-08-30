  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Греція посилює карантин. Обмеження стосуються й туристів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нові обмеження у Греції діятимуть поки до 6 вересня - Греція посилює карантин. Обмеження стосуються й туристів
    Нові обмеження у Греції діятимуть поки до 6 вересня
    Фото: Reuters

    У закритих приміщеннях і на людних вулицях потрібно буде обов'язково носити маски

    Влада Греції з 30 серпня посилила карантинні обмеження у країні. Вони також торкнулися туристів та діятимуть поки до 6 вересня, пише Protothema.

    Згідно з оновленими правилами, вхід у музеї, на виставки та відвідування місць археологічних розкопок можливо тільки за наявності сертифіката про вакцинацію, довідки про перенесений Covid-19 або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин.

    Проводити екскурсії можна тільки в групах до 20 осіб в приміщенні та до 40 - на відкритому повітрі.

    Також обмеження торкнулися переміщень між материком і островами. Тепер це можуть робити тільки ті, хто надасть документ про вакцинацію, одужання після коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

    Кіно, театри, клуби, ресторани й розважальні центри в закритих приміщеннях зможуть відвідувати тільки ті, хто перехворів або вакцинувався, але ресторани на території готелів відкриті також і для невакцинованих гостей.

    Також, у закритих приміщеннях і місцях скупчення людей на вулицях потрібно буде обов'язково носити маски. За порушення цього правила загрожує штраф до 300 євро.

    До слова, у Італії чоловіка без Covid-паспорта оштрафували за обід у піцерії. Зокрема, з 6 серпня без Covid-паспортів в Італії не пускають до приміщень ресторанів та барів, а з 1 вересня їх дія пошириться на школи, університети й транспорт.

    Минулого тижня Чехія відкрилася для українських туристів. Зокрема, з 6 серпня без Covid-паспортів в Італії не пускають до приміщень ресторанів та барів, а з 1 вересня їх дія пошириться на школи, університети й транспорт.

    Разом з тим Чорногорія запровадила обмеження на в’їзд до країни.

    Теги: Греція карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Греція посилює карантин. Обмеження стосуються й туристів