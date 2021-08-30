Греція посилює карантин. Обмеження стосуються й туристів

Нові обмеження у Греції діятимуть поки до 6 вересня

У закритих приміщеннях і на людних вулицях потрібно буде обов'язково носити маски

Влада Греції з 30 серпня посилила карантинні обмеження у країні. Вони також торкнулися туристів та діятимуть поки до 6 вересня, пише Protothema.

Згідно з оновленими правилами, вхід у музеї, на виставки та відвідування місць археологічних розкопок можливо тільки за наявності сертифіката про вакцинацію, довідки про перенесений Covid-19 або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин.

Проводити екскурсії можна тільки в групах до 20 осіб в приміщенні та до 40 - на відкритому повітрі.

Також обмеження торкнулися переміщень між материком і островами. Тепер це можуть робити тільки ті, хто надасть документ про вакцинацію, одужання після коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Кіно, театри, клуби, ресторани й розважальні центри в закритих приміщеннях зможуть відвідувати тільки ті, хто перехворів або вакцинувався, але ресторани на території готелів відкриті також і для невакцинованих гостей.

Також, у закритих приміщеннях і місцях скупчення людей на вулицях потрібно буде обов'язково носити маски. За порушення цього правила загрожує штраф до 300 євро.

До слова, у Італії чоловіка без Covid-паспорта оштрафували за обід у піцерії. Зокрема, з 6 серпня без Covid-паспортів в Італії не пускають до приміщень ресторанів та барів, а з 1 вересня їх дія пошириться на школи, університети й транспорт.

Минулого тижня Чехія відкрилася для українських туристів. Зокрема, з 6 серпня без Covid-паспортів в Італії не пускають до приміщень ресторанів та барів, а з 1 вересня їх дія пошириться на школи, університети й транспорт.

Разом з тим Чорногорія запровадила обмеження на в’їзд до країни.