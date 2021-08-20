Пандемія у світі: Чорногорія запроваджує обмеження на в’їзд до країни

Водночас до Чорногорії все ще без будь-яких обмежень можна в'їжджати із країн регіону: Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косово та Північної Македонії

За останні 28 днів у Чорногорії було зареєстровано 930 інфікованих коронавірусом туристів, що становить 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження

Уряд Чорногорії оголосив про запровадження обмежень на в’їзд до країни, пов'язаних зі стрімким поширенням коронавірусу. Про це повідомляє видання «Балканський оглядач».

Чорногорським громадянам та іноземцям дозволяється в’їзд до Чорногорії лише за виконанні однієї з наступних умов:

вакцинація від Covid-19 (хоча б однією дозою);

тест ПЛР не давніший ніж 72 годин;

докази перенесеної хвороби Covid-19 (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів);

негативний експрес-тест на антиген не давніший ніж 48 годин.

Якщо особи, незалежно від того, чи є вони чорногорськими громадянами чи іноземцями, які мають постійне місце проживання в Чорногорії, не мають жодного з чотирьох доказів, їх направляють на чотирнадцятиденну самоізоляцію, яка може бути припинена на шостий день після в’їзду до Чорногорії після негативного тесту ПЛР.

Водночас до Чорногорії все ще без будь-яких обмежень можна в'їжджати із країн регіону: Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косово та Північної Македонії.

«Це стосується як громадян Чорногорії, так і громадян цих країн», – пояснив директор Інституту громадського здоров'я Ігор Галич на пресконференції.

Усі, хто в’їжджає до Чорногорії, зобов’язані поважати заходи охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Інституту громадського здоров’я, яке є на всіх прикордонних переходах та на сайті Міністерства охорони здоров’я Чорногорії та Інституту громадського здоров’я, додав він.

За останні 28 днів у Чорногорії було зареєстровано 930 інфікованих коронавірусом туристів, що становить 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження за цей період (7 243).

Нагадаємо, Німеччина оголосила про початок четвертої хвилі епідемії.

До слова, в Ізраїлі починають щеплювати бустерною (третьою) дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів.

Нагадаємо, на Тернопільщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта».